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El personal de prevención de incendios protesta frente al Palau de la Generalitat

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Fernando Bustamante

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El personal de prevención de incendios protesta frente al Palau de la Generalitat

Fernando Bustamante

València
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El Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) de la Comunitat Valenciana ha realizado una manifestación frente al Palau de la Generalitat para protestar por las condiciones laborales en las que trabajan. La falta de efectivos, la precariedad laboral a la que están sometidos y la escasa estabilidad laboral a la que se enfrentan han sido los principales motivos que han reunido a cerca de medio centenar de personas para reivindicar sus derechos laborales y mejorar las condiciones en las que se encuentran.

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