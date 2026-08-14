Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

València acogerá la puesta en marcha de la nueva plataforma de la OCDE ante desastres naturales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desembarcará en València el próximo mes de octubre con una cumbre sobre la gestión de los desastres naturales. Según ha informado este viernes el Gobierno de España, los días 5 y 6 de octubre el Cap i Casal acogerá la conferencia internacional "From Crisis to Recovery: Strengthening Regional Disaster Resilience", que reunirá a representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, instituciones europeas, organizaciones internacionales, expertos, sector privado, comunidad académica y asociaciones de personas afectadas por la dana.

Noticia completa