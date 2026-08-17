Marta Rojo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La playa de la Malva-rosa de València, en una de las jornadas de más temperatura en el mar Mediterráneo

El calor no ha dado tregua, y no lo hará tampoco esta semana. Se acerca una nueva ola de calor que dejará temperaturas máximas tórridas entre el miércoles y el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de una situación “muy adversa” con “peligro para la salud” estos dos días, en los que se registrarán temperaturas máximas que podrían alcanzar los 43 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. No solo eso: al cóctel climático hay que añadirle un Mediterráneo excepcionalmente caliente, que ha rebasado su temperatura máxima histórica y marcó hace tres días un récord: 28,6 grados.