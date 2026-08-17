Redacción Levante-EMV

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Estos son los municipios valencianos que han alcanzado los 40ºC

Las altas temperaturas de hoy mantiene en alerta roja a toda la provincia de Valencia y en aviso naranja al resto de la Comunitat Valenciana. En plena jornada calurosa, la temperatura sigue subiendo en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos por todo el litoral e interior.

Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat, comarcas de El Camp de Morvedre, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Costera, La Hoya de Buñol y La Ribera Alta son algunas de las que se sitúan en el foco del mapa de calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat, hasta 44 grados, liderando la lista de las 14 comarcas que superan la barrera de los 40 grados.

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