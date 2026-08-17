Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Valencia y 34 localidades de la Comunitat carecen de plan frente al riesgo sísmico obligatorio

El temblor de la tierra no se puede prever y cuando el suelo ruge bajo los pies solo queda una, ponerse a salvo. En los últimos meses, se han visto las consecuencias y el caos posterior a estos fenómenos naturales en países como Venezuela y Colombia, y más recientemente en Granada, aunque con menor intensidad. Una de las herramientas para evitar la desorganización de los recursos y aunar esfuerzos son los planes de emergencias y más concretamente, el Plan de Actuación Municipal (PAM) que define y ordena lo que tiene que hacer cada localidad frente a situaciones como incendios, inundaciones o terremotos.

Noticia completa Más información