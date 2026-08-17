Redacción Levante-EMV

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El valenciano se estrella en el pleno del Congreso

El tío Canya juró no volver a València porque quedó atrapado en la burocracia ante sus dificultades para expresarse en castellano y la negativa de los funcionarios a atenderle en valenciano. Siete veces tuvo que hacer cola sin resolver sus problemas, cantaba Al Tall. Claro que en su lugar difícilmente querrá acudir al Congreso donde no le irá mucho mejor para seguir un debate. Y eso que desde hace tres años poder se puede utilizar la lengua de Ausiàs March y Joanot Martorell. Sin embargo, el uso de esta ha quedado relegada, de momento, a excepciones, más por personas que por momentos y con una clara correlación ideológica.

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