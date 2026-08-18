Redacción Levante-EMV

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El Constitucional suspende la figura estrella del Consell que blindaba viviendas en la costa contra los deslindes del Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener de forma cautelar la suspensión de la figura estrella del Consell que blindaba viviendas en primera línea de costa contra los deslindes del Gobierno. Se trata de la figura urbanística y patrimonial conocida como "núcleos etnológicos", las viviendas históricas ubicadas en primera línea de playa, afectadas por el avance del mar y la regresión del litoral. Los núcleos etnológicos se regulan en el artículo 17 de la ley de la costa valenciana, en vigor desde el 16 de junio de 2025 [a los veinte días naturales desde que el nuevo texto legal aprobado por PP y Vox en las Corts se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)]. Y representan un escudo antideslindes ideado por el ejecutivo de Carlos Mazón (la ley la firmó el expresidente de la Generalitat, cinco meses antes de dimitir). Una norma legal autonómica que ha originado un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat Valenciana por la afección al dominio público marítimo-terrestre [de competencia estatal] y con el avance del mar por los temporales y la tramitación de nuevos deslindes que afectan a las viviendas en primera línea como telón de fondo.

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