Redacción Levante-EMV

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Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy

Las altas temperaturas de hoy mantiene en riesgo rojo a toda la provincia de Valencia, litoral sur e interior norte de Castellón, y el litoral norte e interior de Alicante; y en aviso naranja al resto de la Comunitat Valenciana. En plena jornada calurosa, la temperatura sigue subiendo en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos por todo el litoral e interior.

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