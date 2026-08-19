Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El origen del poniente y por qué es sinónimo de calor extremo en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles una de las jornadas más calurosas del verano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de València y litoral sur de Alicante. La llegada de una intensa ponentà puede contribuir a disparar los termómetros hasta los 44 grados. Pero, ¿por qué este viento, originado en el interior de la Península, provoca tanto calor en el territorio valenciano?

Noticia completa