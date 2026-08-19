Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana

El cambio de paradigma fiscal en la Comunitat Valenciana, con una rebaja importante para los grandes contribuyentes a través de figuras como el impuesto de Patrimonio o también el de Sucesiones y Donaciones (ISD), podría estar provocando también un cambio de comportamiento de los ciudadanos, según los últimos datos oficiales disponibles. Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) constatan que en los siete primeros meses de 2026, la previsión de recaudación por el impuesto de Donaciones se ha disparado más del triple, en concreto, un 249,7 % más, al pasar de 8,27 millones hasta julio de 2025 a 28,9 este año.

Noticia completa Más información