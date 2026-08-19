Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí STAS - Intersindical

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

STAS - Intersindical critica a la Generalitat: "Sigue sin responder nuestras peticiones"

La segunda jornada de protesta frente al Palau de la Generalitat por parte del Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) de la Comunitat Valenciana sigue sin tener la ansiada respuesta que esperan los trabajadores de prevención de incendios. "Consellería sigue sin responder nuestras peticiones y sin reunirse con nosotros", asegura el propio sindicato. La falta de efectivos y la precariedad laboral son las principales causas que han reunido a casi ochenta personas en las puertas del Palau en el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.