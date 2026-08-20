Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La caída de un árbol obliga a cortar la línea C2 en Alzira y provoca retrasos en los trenes de Media y Larga Distancia

El temporal ha azotado con fuerta La Ribera Baixa. Un árbol ha caído sobre la infraestructura ferroviaria entre Alzira y La Pobla Llarga, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes en este tramo de la línea C2 de Cercanías de València. El Centre de Coordinació d'Emergències ha recibido el aviso de Adif sobre la incidencia, que está provocando problemas en el servicio ferroviario.

Noticia completa Más información