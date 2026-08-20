Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

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Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los municipios que han dormido a 30 grados esta madrugada

La jornada del miércoles pasará a la historia como una de las más tórridas en la Comunitat Valenciana. El calor no cesó de día pero tampoco de noche hasta el punto de que muchos municipios del territorio vivieron la madrugada más tórrida de los últimos años. El aviso rojo decretado para la provincia de Valencia y parte de la de Alicante dio paso a una noche con temperaturas que máximas de hasta 39 grados en la medianoche.

Según datos ofrecidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Dénia se llevó la peor parte de la madrugada. La capital de la Marina Alta registró la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana durante la madrugada con 39 grados, liderando la lista de los 19 municipios que pulverizan la barrera de los 37 grados en la medianoche.

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