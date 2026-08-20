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La sorprendente salida de una tormenta al mar en Cullera: una cortina lluvia infinita con rayos

La sorprendente salida de una tormenta al mar en Cullera: una cortina lluvia infinita con rayos

Redacción Levante-EMV

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La sorprendente salida de una tormenta al mar en Cullera: una cortina lluvia infinita con rayos

Redacción Levante-EMV

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Los vecinos de un ático de Cullera han captado unas imágenes sorprendentes de cómo la tormenta que ha recorrido las comarcas de la Canal de Navarrés y la Ribera se encuentra con el mar. Tras descargar con fuerza sobre la ciudad y provocar un reventón con fuertes rachas de viento, la célula se adentra en el mar formando una cortina de lluvia.

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