Redacción Levante-EMV

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La sorprendente salida de una tormenta al mar en Cullera: una cortina lluvia infinita con rayos

Los vecinos de un ático de Cullera han captado unas imágenes sorprendentes de cómo la tormenta que ha recorrido las comarcas de la Canal de Navarrés y la Ribera se encuentra con el mar. Tras descargar con fuerza sobre la ciudad y provocar un reventón con fuertes rachas de viento, la célula se adentra en el mar formando una cortina de lluvia.