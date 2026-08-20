Redacción Levante-EMV

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El viento arrastra una caseta en la playa de les Palmeretes con dos personas dentro

Un susto que podría haber acabado en tragedia. El viento huracanado que se ha levantado sobre la playa de les Palmeretes no ha respetado nada. Ni siquiera una de las casetas de madera instaladas a la entrada del arenal. El viento de poniente ha levantado la construcción de madera y la arrastrado unos metros hacia la playa. En el interior de la caseta se habían refugiado al menos dos personas que apenas unos segundos después del 'revolcón' y tal como se aprecia en las imágenes han podido salir por su propio pie.