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Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona

Las fuertes tormentas con carga eléctrica que han recorrido la Comunitat Valenciana este jueves han dejado varios conatos de incendio en las tres provincias. Tras una jornada a contrarreloj para los serivicios de extinción, el fuego que más preocupa es el que se encuentra entre Segorbe y Gátova, declarado a última hora de la tarde de ayer por la caída de un rayo y que amenaza la Serra Calderona.