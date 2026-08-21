Redacción Levante-EMV

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Las llamas amenazan la Calderona

El incendio que amenaza la Calderona ha vuelto a poner en alerta a los vecinos de los muncipios situados en las faldas del parque natural. En Gátova, donde se ha instalado el Punto de Mando Avanzado (PMA), el fuego les ha pillado prácticamente inmersos en sus fiestas patronales. Aunque desde el casco urbano no hay ni rastro del incendio y no se aprecia ni siquiera las columnas de humo que está provocanco, la actividad de lostrabajos de extinción durante la noche y esta mañana sí están haciendo acto de presencia. Más información