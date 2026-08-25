Redacción Levante-EMV

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Un meteotsunami inunda algunas calles de primera línea de mar en Elx

Los últimos días en la Comunitat Valenciana han estado marcados por fenómenos extremos: episodios de calor abrasador, turbonadas y varios reventones húmedos con rachas de más de 150 kilómetros por hora. A todos hay que sumarle el episodio de resacas especialmente marcado registrado el domingo en algunos puntos del litoral valenciano, como Cullera y Xàbia. Durante unos minutos y de forma súbita la línea de costa retrocedió unos metros para, a continuación, volver con fuerza.