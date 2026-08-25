Redacción Levante-EMV

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Vertidos de l'Albufera llegan a la playa del Saler: "Estamos envenenando el mar"

Que la Conselleria de Medio Ambiente decidiera presentar ayer un proyecto piloto sobre el control de la calidad de las aguas de la playa en la Gola de Pujol no es casualidad. Ese es uno de los puntos que más críticas vecinales genera, ya que la apertura de compuertas convierte el agua de la playa del Saler en dos colores. De hecho, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, afirmó que el proyecto piloto trabajará "en las zonas que se han detectado más conflictivas". Y la Gola de Pujol es uno de ellos.

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