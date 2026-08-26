Redacción Levante-EMV

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Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia

Valencia afrontará este jueves una nueva jornada marcada por el intenso calor provocado por el viento de poniente. Tras el ligero respiro térmico de las últimas horas, la situación volverá a cambiar y el ascenso de las temperaturas llevará de nuevo los termómetros hasta valores propios de un episodio de calor intenso, especialmente en amplias zonas del litoral y el prelitoral de la provincia.

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