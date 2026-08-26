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Baños de agua y mucha fiesta antes de empezar la batalla

A falta de algo más de 30 minutos para que comience la gran batalla de tomate, los miles de participantes ya se reúnen en la calle principal del recorrido. No faltan los baños de agua desde los balcones, gracias a cubos y mangueras, y la fiesta previa al evento, que continuará una vez termine el desfile en el punto habilitado por el Ayuntamiento de Bunyol