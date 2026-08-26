Directo vídeo: Sigue en directo la Tomatina 2026 desde Buñol / Otras agencias

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Directo vídeo: Sigue en directo la Tomatina 2026 desde Buñol

Buñol vuelve a teñirse de rojo este miércoles 26 para acoger la 79ª edición en la que es una de las fiestas más internacionales de la Comunitat Valenciana: la Tomatina. La fiesta, declarada de interés turístico internacional en 2002, espera volver a reunir en pleno centro de la localidad a unas 22.000 personas en la famosa batalla del tomate, que apenas durará una hora y en la que se lanzarán cerca de 150.000 kilos de tomate que se repartirán entre siete camiones diferentes.