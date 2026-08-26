Francisco Calabuig

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Primeros instantes de la Tomatina. Ya pasan los primeros camiones

Los primeros camiones ya realizan el recorrido de la Tomatina 2026 por las calles de Bunyol. El tomate vuela por las calles de la localidad de l'Hoya en la que es su fiesta más importante. La euforia por el comienzo de la batalla provoca un gran 'éxtasis de tomate' en los primeros compases de la gran guerra de tomate de la Comunitat Valenciana.