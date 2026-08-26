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Tomatina 2026: El público ya espera a que comience el paso de los camiones

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Francisco Calabuig

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Tomatina 2026: El público ya espera a que comience el paso de los camiones

Francisco Calabuig

València
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Algo menos de una hora para que de comienzo el evento. El público ya se muestra ansioso por vivir una experiencia inolvidable pasada por toneladas de tomate. Los participantes de este año ya se empiezan a agolpar en las calles de Bunyol a la espera de que comiencen a pasar los camiones que lanzarán hasta 150 toneladas de tomates.

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