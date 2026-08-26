Francisco Calabuig

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Video: Tomatina de Buñol 2026

Buñol ha vuelto a teñirse de rojo y a convertirse en el epicentro festivo de la Comunitat Valenciana. 150.000 kilos de tomate, 22.000 personas de alrededor de 20 países diferentes, un convoy de siete camiones diferentes y un pueblo que cambia de color y duplica su población durante menos de 24 horas. Son algunas de las características de la 79ª edición de la Tomatina, la gran guerra de tomate que ha sucedido en Buñol entre las 12 y las 13 horas. Ha sido justo a las 12 horas cuando la primera de las carcasas, la que daba inicio a la batalla, volaba sobre el cielo de Buñol para dar inicio a una lluvia de tomate aplastado que ha dejado cuatro heridos por el lanzamiento de un gas pimienta ilegal.