EFE

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Arcadi España espera que autonomías del PP hayan reflexionado y negocien la financiación

En medio de la crisis migratoria y la acogida de menores en Ceuta, el ministro Arcadi España ha emitido una rotunda llamada a la responsabilidad institucional y a la solidaridad interterritorial, con un mensaje directo al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El responsable del área de hacienda ha recordado que la competencia de menores es de las autonomías, y ha recogido las palabras del presidente del Consell argumentando que la Comunitat no disponía de recursos para acoger a esos niños y niñas llegadas de Ceuta.