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El Saler un pueblo fantasma y desierto por el incendio

Así han amanecido las calles de El Saler: vacías. Ayer, los vecinos fueron evacuados ante el avance de las llamas en el parque natural de la Devesa del Saler. Por el momento, continúan desalojados a la espera de que el incendio quede bajo control. El pueblo ofrece una imagen desoladora, con viviendas vacías, recintos cerrados y calles completamente desiertas.