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El personal de prevención de incendios continuará con las protestas
El personal de prevención de incendios de Vaersa sigue buscando la forma de reunirse con la Conselleria de Medio ambiente con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Tanto Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) como UGT proclamaron el pasado 20 de agosto la huelga dentro del personal de incendios los días 30 y 31 de agosto, con una protesta masiva ante la conselleria a la que han acudido cerca de 250 personas, según afirman los miembros de ambos sindicatos.