Secciones

Es noticia
Padre Rita BarberáVuelta al coleTiempo Valencia hoyCaso AzudMessi EldenseAgricultura valenciaEntrenadores libres Valencia CF
instagramlinkedin
Los sindicatos aseguran que la huelga “sigue activa y depende de los profesores empezarla”

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Kevin Contreras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los sindicatos aseguran que la huelga “sigue activa y depende de los profesores empezarla”

Kevin Contreras

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Vuelve a comenzar el curso escolar y las tensiones entre sindicatos y Conselleria de Educación no disminuyen. La rueda de prensa convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Valencià en la conselleria se ha saldado con una imagen clara: las puertas estaban cerradas. Las organizaciones sindicales han criticado la escasa recepción por parte del órgano administrativo encargado de la educación valenciana, cuya representante, Carmen Ortí, se ha desplazado hasta Caudiel con motivo del inicio de curso. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents