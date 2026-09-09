Última hora La administración Trump critica la alianza de Ford y Geely en Almussafes

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Kevin Contreras

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los sindicatos aseguran que la huelga “sigue activa y depende de los profesores empezarla”

Vuelve a comenzar el curso escolar y las tensiones entre sindicatos y Conselleria de Educación no disminuyen. La rueda de prensa convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Valencià en la conselleria se ha saldado con una imagen clara: las puertas estaban cerradas. Las organizaciones sindicales han criticado la escasa recepción por parte del órgano administrativo encargado de la educación valenciana, cuya representante, Carmen Ortí, se ha desplazado hasta Caudiel con motivo del inicio de curso. Más información