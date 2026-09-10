Sánchez destaca la industria aeroespacial de la Comunitat Valenciana como pilar para la autonomía estratégica de Europa
El presidente del Gobierno ha subrayado hoy el respaldo institucional a la industria aeroespacial española como un elemento prioritario para consolidar la autonomía estratégica de la Unión Europea y garantizar que el continente no dependa de terceros países para acceder al espacio.
Durante su visita a las instalaciones de la firma tecnológica PLD Space en Elx, el jefe del Ejecutivo ha recorrido el centro donde se diseñan y ensamblan los lanzadores de la familia MIURA. En el transcurso de la jornada, ha puesto de relieve la trascendencia de situar a España en el reducido grupo de naciones con capacidad industrial propia para poner en órbita pequeños satélites.
Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada e instrumentos de financiación pública como el PERTE Aeroespacial y los programas del CDTI. Estas vías de inversión buscan impulsar el talento científico e industrial cualificado y consolidar desde la Comunitat Valenciana un polo de innovación tecnológica con proyección e impacto en todo el mercado europeo.