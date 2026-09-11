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Detenidos otros cuatro ultras del Valencia CF por la trifulca previa al partido contra el Barça

Ya son cinco los hinchas del Valencia CF detenidos por la Policía Nacional por los graves disturbios generados por el entorno ultra de la afición valencianista en los alrededores del Mestalla el pasado 23 de mayo, en los momentos previos al partido que enfrentó al Valencia con el FC Barcelona, y en el que los ahora arrestados, cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, prendieron artefactos fumígenos y atacaron a los policías, lanzándoles mobiliario urbano y botellas de cristal. Más información