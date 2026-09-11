Policía Nacional

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Una policía nacional explica las detenciones de los ultras del Valencia CF tras la batalla campal de mayo

Una agente de la Policía Nacional explica que ya son cinco los hinchas del Valencia CF detenidos por la Policía Nacional por los graves disturbios generados por el entorno ultra de la afición valencianista en los alrededores del Mestalla el pasado 23 de mayo, en los momentos previos al partido que enfrentó al Valencia con el FC Barcelona, y en el que los ahora arrestados, cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, prendieron artefactos fumígenos y atacaron a los policías, lanzándoles mobiliario urbano, sillas de los bares y botellas de cristal.