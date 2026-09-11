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La Universitat de València comienza un nuevo curso sin olvidar al rector Lapiedra

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Miguel Angel Montesinos

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La Universitat de València comienza un nuevo curso sin olvidar al rector Lapiedra

Miguel Angel Montesinos

València
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El inicio de curso ya es una realidad en las universidades valencianas. Después del acto de inauguración realizado el pasado jueves 10 en la Universidad Politécnica de València le tocaba el turno a la Universitat de València (UV), que ha inaugurado el curso académico 2026-2027 con un acto en el 'paranimf' de la institución, ubicado en el 'Centre Cultural La Nau'. El evento, presidido por el rector Juan Luis Gandía, que ha asumido el cargo recientemente, ha contado con la participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, pero también con un protagonista que no se encontraba físicamente presente: el rector Lapiedra Más información

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