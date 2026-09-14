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Noches tropicales y calor persistente en la Comunitat Valenciana: la Aemet avisa de la llegada de tormentas
Septiembre avanza hacia su segunda mitad, pero el verano meteorológico se niega a dar tregua en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas jornadas marcadas por temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año, con la persistencia de noches tropicales generalizadas en buena parte del territorio, aunque la inestabilidad comenzará a abrirse paso en forma de chubascos y tormentas en el interior.
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