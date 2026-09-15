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Redacción Levante-EMV

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La Aemet activa avisos naranja en toda la provincia de Valencia por tormentas y granizo

La inestabilidad meteorológica regresa a partir de este miércoles a la Comunitat Valenciana. La jornada de mañana está marcada por un aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Valencia que amenaza con dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora y granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, especialmente en el interior y el prelitoral. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos se activan desde las cuatro de la tarde del martes y se mantendrán activos hasta las once de la noche.