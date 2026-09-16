Francisco Calabuig

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Pilar Bernabé: "El Seprona está investigando las causas del incendio"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que los agentes del Seprona de la Guardia Civil ya están investigando sobre el terreno las causas y el origen del incendio forestal de Tuéjar, cuyo inicio se sitúa en un barranco próximo a terrenos de cultivo. Desde ahí y en apenas unas horas, las llamas avanzaron rápidamente en apenas unas horas.