El vídeo del presentador Manu Sánchez se ha hecho viral en las redes sociales. Su discurso acerca de la pandemia, la sexta ola, la variante ómicron, la actuación de los políticos y la gestión de sanidad tras su experiencia con el covid está dando mucho de que hablar.

El presentador de Antena 3 Noticias ha compartido su experiencia tras contagiarse hace unos días de la variante sudafricana y se ha mostrado muy crítico con las autoridades. "He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", asegura.