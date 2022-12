Habemus, 'habemus papa'... nuevas palabras. 'Habemus' entre ellas. En el diccionario no puede entrar toda la lengua pero se intenta con 280 incorporaciones como 'puntocom'.

Será lo de las páginas web, no sí, la tecnología arrasa, como los jugadores de videojuegos. 'Gamers', no videojugadores, que los hay de todas las edades, sin discriminación, sin 'edadismo'. Sumando palabras surgen otras como 'portuñol', conspiración y paranoico... 'conspiranoico'. No son menores las palabras que empiezan por 'Nano' y por 'micro'.

Por ser estilos muy marcados aparecen 'garciamarquiano', y 'cortazanianono' que es un estilo un poco raro el de Cortázar, no sabría definirlo. Pero nada como el estilo materno, se incorpora 'mamitis'.