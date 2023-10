Durante la celebración de la gala inaugural de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani las integrantes del jurado internacional, que está formado este año por Maria Hatzakou (Grecia), Diana Al-Halabi (Líbano), Fatma Cherif (Túnez), María Trénor (España) y Michela Occhipinti (Italia), tomaron la palabra para asegurar que no podían abstraerse de la cruenta situación actual en Palestina: “Aunque no tenemos ganas de hacer otra cosa más que ver las noticias, hemos decidido continuar con nuestra labor como jurado porque el festival apoya al cine palestino incluyéndolo en su programación”. Insistieron en mostrar indignación por lo que está ocurriendo en Gaza: “La colonización no sólo está en los libros, es a lo que estamos asistiendo ahora mismo en directo”. Y terminaron su alocución con un “Free, Palestina”.