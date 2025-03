La cacería de Hollywood contra Karla Sofía Gascón (Madrid, 1972) no ha podido con ella. Pese a los insultos y las críticas, se ha mantenido en pie. Un linchamiento que no sólo buscaba destruirla como actriz, también como persona. Era su momento: 'Emilia Pérez' la había coronado en el Festival de Cannes meses antes de su nominación a los Oscar. El mundo observaba ojiplático un ascenso meteórico que, además, he aquí la clave, traía consigo una revolución: la de una mujer trans conquistando el cine. El brillo se esfumó en horas, tras desvelarse los tuits racistas y xenófobos que publicó entre 2016 y 2024. La cancelación fue inmediata. “Lo digo ya: soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”, subraya. Hoy, serena, un poco nerviosa, presenta 'Lo que queda de mí' (Almuzara), un libro en el que repasa su trayectoria pero que no reconoce como una biografía al uso. A veces, baja la mirada. No tiene que ser fácil enfrentarse a la prensa que la condenó, pero ahí está: poniendo la cara que tantas veces le han partido.