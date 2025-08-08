La cuenta atrás ha terminado. Tras muchos meses de preparativos, miles de meduseros y meduseras ya disfrutan de una nueva edición del Medusa Festival en la playa de Cullera, que espera recibir a más de 180.000 personas durante estas tres jornadas.

A diferencia de las anteriores ediciones, la organización ha mantenido en secreto hasta el último momento el diseño de su escenario principal, que se ha convertido en uno de los principales atractivos de este evento de la música electrónica. Medusa se centra cada año en una temática, alrededor de la cual gira la decoración y el diseño del evento.