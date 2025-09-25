R. Peris

Juan Alberto Torrijos, el nuevo valor de Algemesí: "Siento el orgullo torero de mi apellido"

Juan Alberto Torrijos anda envarado por el ruedo de la plaza de toros de Algemesí, ese fértil vivero de futuros aficionados del que también ha nacido él, cuando era niño y acudía a las novilladas: "Siento mucho ilusión ahora mismo", detalla. Hunde sus mocasines abetunados en el albero recién puesto en la Plaza Mayor como si hiciera el paseíllo, andando y sintiéndose torero. No es para menos. La próxima vez que lo haga será con el vestido de luces este jueves mano a mano con Tomás Bastos en el primero de sus dos compromisos (el próximo es el sábado 27 de septiembre mano a mano junto a Iker Fernández 'El Mene') en la semana taurina. Novillero de estirpe, la raíz de su tauromaquia reside en su abuelo y en su padre. El apellido Torrijos de Algemesí tiene nuevo torero.