Daniel Tortajada

Felipe Pantone traslada de París a València el centro de gravedad del arte contemporáneo

Felipe Pantone vuelve a sacudir la escena artística con 'Axis of Divergence', trasladando de París a València el centro de gravedad del arte contemporáneo. No solo eso, sino que ha sido su vivienda-estudio, la Casa Axis, la que ha acogido esta exposición temporal de su trabajo, uno que ha combinado la explosión de color con elementos protoinformáticos e industriales en una nueva vuelta de tuerca a su trabajo: un experimento desarrollado en esta casa que funciona también como un laboratorio y ahora, también como museo.