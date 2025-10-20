Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
'Els mals noms' desmitifica la leyenda de la Pastora
El cineasta Marc Ortiz Prades lleva a la gran pantalla su ópera prima ‘Els mals noms’, la historia de Florencio Pla Meseguer ‘La pastora’, una persona intersexual y uno de los últimos maquis valencianos
