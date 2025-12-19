Miguel Angel Montesinos

Así ha sido el recital de los poemas de Esteban González Pons en el teatro Màquina de València

El exconseller escritor ha realizado esta tarde en el teatro Màquina de València un recital de los poemas de El incómodo desnudo de un hombre adulto, un poemario a golpe de mensaje de Whatsapp. La sorpresa ha sido la asistencia de los líderes del PP en la ciudad de València y en la provincia, que han tenido sus visibles desacuerdos plasmados en una lona en la plaza de toros que recordaba una vieja canción de Al Tall. La alcaldesa María José Catalá y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se han dejado ver al lado del hombre adulto de los poemas.