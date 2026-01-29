Esteban San Canuto

Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernadeau presentan 'La Fiera' en Kinépolis Valencia

Decía Carlos Suárez en una entrevista en 2013 que el salto base "no es jugar con el vacío como el alpinismo, es estar dentro de él". Es una declaración que se entiende mejor cuando has visto 'La fiera', dirigida por Salvador Calvo y producida por Atresmedia y MOD Producciones. Se presentó ayer en los cines Kinépolis de València en el marco del Festival de Cine de Paterna, donde los actores valencianos Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernadeau hicieron de anfitriones para presentar una película no ya de aventuras, sino de una forma de vivir. Fuera del margen, en los aires, buscando el riesgo, la adrenalina y alimentando a la "fiera" que tenemos dentro. Más información