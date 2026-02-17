Miguel Angel Montesinos

David Uclés: "No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme"

En La ciudad de las luces muertas, la nueva novela de David Uclés, un buen puñado de grandes nombres de la cultura como Carmen Laforet, Cortázar, Mario Vargas Llosa, García Márquez, Picasso, Simone Weil, Rosalía o Montserrat Caballé intentan sobrevivir en una Barcelona anacrónica y múltiple que ha sido tomada por una extraña oscuridad. En esta conversación, el nuevo ganador del premio Nadal reflexiona sobre el proceso creativo, el papel del arte frente a los tiempos convulsos, la presión mediática, la enfermedad que ha marcado su mirada sobre la vida y el sentido último de una novela que apuesta por la imaginación como forma de resistencia. Más información