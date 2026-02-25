Germán Caballero

La nueva campaña de Arroz Dacsa, un cortometraje en el que se reivindica el cuidar "las sanas costumbres"

Cada uno tiene su rutina. Los hay para los que el lunes es imprescindible ir al gimnasio. Los hay que los martes van al mercado municipal. Los hay para los que el miércoles es sagrado ir al cine. Los hay que el jueves se reúnen con amigos. Los hay que el viernes van a la falla. Los hay que el sábado van de compras. Pero ¿para qué nos reunimos cada domingo?. Esa es la pregunta que plantea el nuevo sport de Arroz Dacsa que, esta tarde, ha sido presentado en el Veles e Vents. Una respuesta a la que la mayoría responderían: para comer paella. Una 'costumbre' sinónimo de fraternidad y amistad. Más información