Fernando Bustamante

El Salón del Cómic 2026 abre sus puertas con masiva asistencia de público

Máxima expectación en el inicio de una de las grandes citas de la cultura en València y España, el Salón del Cómic 2026. Centenares de personas, la mayoría estudiantes, hacían cola antes de la apertura a las 11 horas de la mañana para acceder a un certamen de referencia, marcado por una programación completa que desde este viernes y hasta el próximo domingo contará con firmas de autores nacionales e internacionales de renombre, exposiciones, charlas o concursos.