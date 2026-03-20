Miguel Angel Montesinos

Homenaje a Fernando Delgado en la librería Ramon Llul

"El dolor de la separación no es nada si se compara con la alegría de reunirse de nuevo". La cita la escribió hace dos siglos el británico Charles Dickens en su novela 'Nicholas Nickleby', pero bien podría servir como resumen de lo que se ha vivido esta tarde en la llibrería Ramón Llull del centro de València, enclave que se ha convertido en punto neurálgico para aquellos que mejor conocían -y sobre todo, más querían- a una figura de la escritura, del periodismo, de la poesía -de la vida, a fin de cuentas- como Fernando Delgado. Porque dos años después de su muerte, todos ellos se han reunido con dos objetivos: recordar su memoria para que "no quede en un rincón, que no se lo merece" y celebrar una de sus grandes virtudes, la amistad.